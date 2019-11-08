قتيل في انفجار هز مصفاة بانياس في سوريا

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قتيل في انفجار هز مصفاة بانياس في سوريا

قتيل في انفجار هز مصفاة بانياس في سوريا
http://almnatiq.net/?p=795835
المناطق - وكالات

هزّ انفجار مصفاة بانياس، الأكبر في سوريا، خلال القيام بأعمال صيانة داخلها، ما اسفر عن سقوط قتيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.

وأوضحت أنّه “أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج (…) حدث انفجار في أحد الخزانات” داخل المنشأة الواقعة في غرب البلاد ضمن محافظة طرطوس.

ونقلت “سانا” عن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أنّ عاملاً قتل وأصيب آخر.

وخسر قطاع النفط في سوريا عشرات المليارات نتيجة الحرب، في وقت لا تزال حقول واسعة خارج سيطرة الحكومة السورية.

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