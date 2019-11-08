ديون العالم تضرب رقما قياسيا

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ديون العالم تضرب رقما قياسيا

ديون العالم تضرب رقما قياسيا
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المناطق - وكالات

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن حجم الدين العالمي، بلغ رقما قياسيا، وصل إلى 188 تريليون دولار، ليصبح بذلك، الرقم الأعلى على الإطلاق.

وأضافت في المؤتمر السنوي العشرين للبحوث في واشنطن: “بلغ حجم الدين العالمي العام والخاص على السواء، رقما قياسيا وصل إلى 188 تريليون دولار”.

وأضافت أن الديون بلغت حوالي 230 ٪ من الإنتاج العالمي.

وقبل عام، كان هذا الرقم يساوي 182 تريليون دولار. وفي هذا الصدد، دعت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق السابقة، حكومات العالم إلى بذل قصارى جهدها لخفض هذا المؤشر.

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