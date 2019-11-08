تكليفات جديدة بـ”صحة الرياض” لمستشفيات “الارطاوية وحريملاء وتمير”

المناطق-فلاج الشعيفاني

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف مديري مستشفيات في محافظات منطقة الرياض .

حيث تم تكليف الاخصائي بجاد بن محمد الحمراني لمستشفى حريملاء العام ، وعبد الله بن غثيث البديري لمستشفى تمير العام ، ومحمد بن علي المطيري لمستشفى الأرطاوية العام ، وذلك بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية د. علي الجمعة .

وحث الدكتور التويجري المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الامر .

وتأتي هذه التكليفات استكمالا لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سمو امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، وسمو نائب أمير الرياض الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مديرعام صحةالرياض الدكتور محمد التويجري ومساعده للطب العلاجي الدكتور علي الجمعة مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية .

