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مواطن ينشر صورًا لزخارف تاريخية في حائل يخشى عليها من الاندثار.. ووزير الثقافة يعِده بحفظها

http://almnatiq.net/?p=795852
المناطق_حائل

تفاعل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مع دعوة الصحفي سالم صالح الراجح بالنظر في إعادة ترميم “زخارف حائل” والحفاظ عليها من الاندثار، وذلك بعد سلسلة تغريدات استعرض فيها الراجح زخارف حائل وتاريخها.

وتضمنت سلسلة التغريدات التي نشرها الراجح صوراً توثق جمال زخارف حائل والبيوت قديماً والمجالس، موضحاً بأن هذا الفن سيصبح قريباً أثراً بعد عين إذا لم تقوم الجهات المعنية بترميمها، ومن ثم نشرها في الأماكن العامة وتوظيفها كأيقونة فنية لحائل وإعادة إحيائها.

واستعرض الراجح مختصر الفنون الزخرفية في حائل، مبيناً أن مجالس الرجال في البيوت الطينية كانت تزيّن بالزخارف والكتابات، كما نشر لوحة لعبدالعزيز البزرجي المشهور باسم “عبود المشهدي” وهو أول من نقش وكتب الآيات في مجالس حائل.

وأوضح أن في حائل توجد مدرستان من الزخارف، المدرسة الأولى تعتمد على الزخارف المتنوعة والكتابات، والمدرسة الثانية تعتمد على الأشكال الهندسية وتخلو من الكتابات، مؤكداً أن كل هذا الفن في طريقة للاندثار، ليرد عليه الوزير قائلا: “سيحفظ بالتأكيد أخ سالم وأشكرك على غيرتك وحرصك”.

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