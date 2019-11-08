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علماء يبتكرون لاصقة طبية لمنع الحمل !

علماء يبتكرون لاصقة طبية لمنع الحمل !

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علماء يبتكرون لاصقة طبية لمنع الحمل !

علماء يبتكرون لاصقة طبية لمنع الحمل !
http://almnatiq.net/?p=795853
المناطق_متابعات

تمكن علماء من ابتكار لاصقة طبية لمنع الحمل مغطاة بإبر صغيرة، يمكن أن تجنب ملايين النساء عناء تناول أقراص منع الحمل اليومية.
وحسب “روسيا اليوم” وجدت اختبارات أجريت على اللاصقة، وحجمها كقطعة 50 بنسا، أنها عززت مستويات الهرمونات اللازمة لمنع الحمل لدى الفئران. ووجد علماء معهد جورجيا للتكنولوجيا أن الإبر تتحلل بأمان في تجاربهم على الفئران.
وتطلق اللاصقة هرمون “ليفونورغيستريل” (يستخدم في عدد من طرق تحديد النسل) في الدم، على مدى 30 يوما، وتُستبدل شهريا. وهي تختلف عن الأشكال الحالية من موانع الحمل، حيث تستخدم إبرا صغيرة لإذابة العقار في مجرى الدم.
وتشمل العلمية زرع إبر ميكروية صغيرة قابل للتحلل تحت الجلد، لتنطلق بعد 5 ثوان فقط لإفراز مانع الحمل، وهي الأولى من نوعها التي تعمل بالطريقة هذه.
يشار إلى أن الأكاديميين على بعد خطوة واحدة لإيصال المنتج إلى السوق، بعد تلقي ردود فعل إيجابية من النساء كجزء من دراستهم الأخيرة.

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