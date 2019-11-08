احدث الأخبار

الكشف عن المناطق المسموح فيها بارتداء “ثوب النوم” الرجالي !
أبرز المواد
 بعد تعرضه لإصابة في شريان الرقبة ” سعود الطبية” تُخلص مصابًا من ” نافورة دماء”
أبرز المواد
 وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”
أبرز المواد
 بعد إدانتهم في وقائع فساد.. الكشف عن مصير التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال وموعد محاكمتهم
أبرز المواد
 إيران.. إلقاء القبض على مسؤول رفيع بتهمة تلقي رشوة من جهة أجنبية
أبرز المواد
 تجربة واعدة لأداة التحرير الجيني المثيرة للجدل في مكافحة السرطان
أبرز المواد
 عامل مساهم في مكافحة تغير المناخ قد يشعل أزمة تلوث عالمية
أبرز المواد
 الأمن يلاحق محتجين يقطعون الطرقات.. والفساد يطيح بمحافظ البصرة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط إيطاليا
أبرز المواد
 والد طاعن سياح جرش: ابني فاشل وعقله مشوه
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض
أبرز المواد
 بحضور نجوم كرة القدم ..السعودية للكهرباء تختم منافسات بطولة 2019م
أبرز المواد
الكشف عن المناطق المسموح فيها بارتداء “ثوب النوم” الرجالي !

الكشف عن المناطق المسموح فيها بارتداء “ثوب النوم” الرجالي !

أبرز المواد
بعد تعرضه لإصابة في شريان الرقبة ” سعود الطبية” تُخلص مصابًا من ” نافورة دماء”

بعد تعرضه لإصابة في شريان الرقبة ” سعود الطبية” تُخلص مصابًا من ” نافورة دماء”

أبرز المواد
وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”

وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”

أبرز المواد
بعد إدانتهم في وقائع فساد.. الكشف عن مصير التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال وموعد محاكمتهم

بعد إدانتهم في وقائع فساد.. الكشف عن مصير التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال وموعد محاكمتهم

أبرز المواد

الأمن يلاحق محتجين يقطعون الطرقات.. والفساد يطيح بمحافظ البصرة

الأمن يلاحق محتجين يقطعون الطرقات.. والفساد يطيح بمحافظ البصرة
Iraqi demonstrators run amidst tear gas on the Martyrs' Bridge (Jisr Al-Shuhada) during ongoing anti-government demonstrations, in the capital Baghdad on November 7, 2019. / AFP / AHMAD AL-RUBAYE
http://almnatiq.net/?p=795854
المناطق_وكالات

حذر بيان وزع بكثافة في العاصمة العراقية (بغداد) الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية من مغبة الإجراءات التعسفية وعمليات القتل الممنهجة التي يتعرض لها المتظاهرون

واعتبر البيان الذي لم يحمل اسم أي جهة أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات قتل وتنكيل يقود العراق إلى حرب أهلية باتت قاب قوسين أو أدنى

وأعلن في بغداد أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد أمس (الخميس) بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، اعتقال العديد من الأشخاص الذين قاموا بقطع الطرق والجسور وتمت إحالتهم للقضاء

وقال خلف في تصريح صحفي إن «قطع الطرق والجسور في بغداد أمر عبثي لتعطيل الحياة وهناك مجموعات تعبث بالأمن وهي ليست جزءا من المظاهرات ولابد من ردعها»، مشيراً إلى ان «أغلب اعمار المتظاهرين لا يتجاوز 20 عاما، وقد يواجهون عقوبات بالسجن لسنوات طويلة في قطعهم للطرق والجسور والتخريب»، في حين أكد أن «اغلب المتظاهرين لم تسجل عليهم أي خروقات على القوات»، مشدداً على أن هناك مواقع حكومية مهمة لا يسمح بالاقتراب منها

من جهته، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس (الخميس) في تصريحات لقناة «العربية»، أنه تم إصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع الرشيد، وتم منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، كما أشار إلى متابعة ملف المخطوفين من المتظاهرين وسيتم إعلان النتائج

من جهة أخرى، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية أمس، قرارا بالقبض بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة بتهم الفساد

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية، إن «أمر ألقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية لعام 2014»

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أكد أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للعمل على محاربة الفساد

روابط ذات صلة

الكشف عن المناطق المسموح فيها بارتداء “ثوب النوم” الرجالي !

الكشف عن المناطق المسموح فيها بارتداء “ثوب النوم” الرجالي !
بعد تعرضه لإصابة في شريان الرقبة ” سعود الطبية” تُخلص مصابًا من ” نافورة دماء”

بعد تعرضه لإصابة في شريان الرقبة ” سعود الطبية” تُخلص مصابًا من ” نافورة دماء”
وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”

وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*