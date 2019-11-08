طرح أول هاتف ذكي بالعالم يتمتع بهذه التقنية الدقيقة في التصوير

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http://almnatiq.net/?p=795859
المناطق_وكالات

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الذكي الجديد CC9 Pro المزود بـ5 كاميرات أحدهما بدقة 108 ميجابكسل، ليصبح أول هاتف ذكي في العالم بأعلى دقة عدسة، ما يجعله منافساً قوياً للعديد من الهواتف القوية

ويأتي الهاتف بالتعاون مع سامسونج، حيث زودت الأخيرة الهاتف الصيني CC9 Pro بمستشعرها 108-megpixel ISOCELL Bright HMX ، وبجانب هذه الدقة العالية، تتمتع الكاميرات الأربعة الأخرى بدقة 20 و12 و 5 و 2 ميغا بكسل على التوالي، إضافة إلى كاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل

ويتمتع الهاتف بفضل كاميراته التصوير بدقة 4K بمعدل 960 إطاراً في الثانية، إضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة، بحسب موقع أندرويد أوثوريتي ومن مواصفات الهاتف التقنية شاشة قياس 6.47 بوصة من نوع أمولد

ومعالج كوالكوم سناب دراغون 730G و بطارية سعة 5260 ميللي أمبير/ ساعة وذاكرة عشوائية رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت

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