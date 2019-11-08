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مايكروسوفت تبتكر طريقة “التخزين الأبدي” للبيانات

http://almnatiq.net/?p=795868
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كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن تقنية جديدة تعتمد على الزجاج ربما تسمح بتخزين البيانات لفترة طويلة تصل إلى مئات أو حتى آلاف السنين

ويشير الخبراء في الشركة إلى أن تقنيتهم الجديدة تهدف إلى حفظ البيانات على رقاقات زجاجية صغيرة مقاومة للصدمات والخدوش والكسر وحتى إشعاعات المايكروويف، ويمكنها تحمل درجات حرارة تفوق الـ 500°

ولإتمام هذه المهمة يستخدم الخبراء ما يسمى بتقنية “الفوكسل” أي حفر البيانات على الزجاج بدقة متناهية باستعمال أشعة “ليزر الفيمتو ثانية”، وتتم قراءة تلك البيانات مستقبلا بالاعتماد على نظام متطور يستخدم الذكاء الصناعي

وبرهنت مايكروسوفت على كفاءة هذه الفكرة، حيث تمكنت مؤخرا من تخزين نسخة عن فيلم “سوبر مان” الشهير الذي أنتج عام 1978 على لوح زجاجي صغير بأبعاد 75/75 ملم، سماكته 2 ملم فقط

ويرى الخبراء أن هذه الطريقة ستمكن من حفظ البيانات دون تكاليف باهظة، وستساعد على تخزينها لفترات طويلة جدا دون تلف

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