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وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض
http://almnatiq.net/?p=795871
المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة في مجال (الطب والرعاية الصحية والتمريض) لحملة (درجة البكالوريوس)، وفق المسميات التالية:

1- منسق طبي (Medical Coordinator) أ/ 3 وظائف / رجال

درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2- منسق الطوارئ (Emergency Coordinator) أ/ 2 وظيفتان / نساء

درجة البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

3- مدير أسِرّة Bed Manager أ/ 2 وظيفتان / للرجال والنساء

درجة البكالوريوس في التمريض

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

4- منسق الجراحة الاختيارية (Elective Surgery Coordinator) أ/ 4 وظائف / للرجال والنساء

درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات

– للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا) .

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