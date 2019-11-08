وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض نشر قبل 1 دقيقة - 8:44 صباحًا, 8 نوفمبر 2019 م http://almnatiq.net/?p=795871 المناطق_الرياض أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة في مجال (الطب والرعاية الصحية والتمريض) لحملة (درجة البكالوريوس)، وفق المسميات التالية: 1- منسق طبي (Medical Coordinator) أ/ 3 وظائف / رجال درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2- منسق الطوارئ (Emergency Coordinator) أ/ 2 وظيفتان / نساء درجة البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 3- مدير أسِرّة Bed Manager أ/ 2 وظيفتان / للرجال والنساء درجة البكالوريوس في التمريض ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 4- منسق الجراحة الاختيارية (Elective Surgery Coordinator) أ/ 4 وظائف / للرجال والنساء درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات – للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا) .
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