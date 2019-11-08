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والد طاعن سياح جرش: ابني فاشل وعقله مشوه

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والد طاعن سياح جرش: ابني فاشل وعقله مشوه

والد طاعن سياح جرش: ابني فاشل وعقله مشوه
A Swiss woman, wounded during a knife attack at the famed archeological site of Jerash in northern Jordan, is pictured at a government hospital in the ancient town, north of the Jordanian capital Amman, on November 6, 2019. Eight people, including four tourists, were wounded in a knife attack on Wednesday at the famed archeological site of Jerash in northern Jordan, a security spokesman told AFP. Four tourists -- three Mexicans and a Swiss woman -- were wounded in the knife attack, along with a Jordanian tour guide and a security officer who tried to stop the assailant, public security directorate spokesman Amer Sartawi said. / AFP / Ahmad ABDO
http://almnatiq.net/?p=795872
المناطق_وكالات

أعلنت الشرطة الأردنية أمس (الخميس) هوية المشتبه به في حادثة الطعن التي وقعت في مدينة جرش الأثرية أمس الأول، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 4 سائحين، ويدعى محمد أبو طعيمة (22 عاما)، موضحة أنه يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم للاجئين الفلسطينيين، بحسب ما نقلته «رويترز»

وأفاد محمود أو طعيمة (56 عاما)، والد المشتبه به، أن ابنه «فاشل وعقله مشوه»، مشيرا إلى أنه كان يخشى حتى من ذبح «كتكوت» -على حد تعبيره- لذا فإنه يشعر بالصدمة لقيامه بهذا العمل، بحسب موقع قناة «سكاي نيوز عربية» أمس. وكان المتحدث باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أوضح لوكالة (فرانس برس) أن بين الجرحى دليلا سياحيا أردنيا، وضابط صف من مديرية الأمن العام أصيبوا بجروح لدى محاولة القبض على مرتكب الاعتداء، مؤكداً مباشرة التحقيقات مع المهاجم فور القبض القبض عليه. وهاجم منفذ الاعتداء مجموعة من السياح والأردنيين بواسطة سكين في المدينة الأثرية، الواقعة على بعد 51 كيلومترا إلى الشمال من عمان. وأفاد وزير الصحة الأردني سعد فايز جابر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس بأن حالة المصابين بجروح خطيرة باتت مستقرة، وأن 4 على الأقل سيخرجون من المستشفى

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