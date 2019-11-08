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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط إيطاليا

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=795874
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الإيطالية أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت مقاطعة أبروتسو مساء اليوم الخميس، شعر بها مواطنو عدة مناطق في وسط البلاد بينها العاصمة روما، وصولا إلى مدينة نابولي جنوبا

ورصد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا INGV أن مركز الزلزال كان على بعد 5 كم عن مدينة بالسورانو بمقاطعة لاكويلا على عمق 14 كم من سطح الأرض

ووفق معلومات أولية، فإن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية

وتشهد منطقة لاكويلا هزات منخفضة ومتوسطة القوة منذ الثلاثاء الماضي، وفي اليوم نفسه أمرت رئيسة بلدية بالسورانو، أنتونيلا بوفوني، بإغلاق جميع المدارس في المنطقة كإجراء وقائي

ويستمر النشاط الزلزالي في إيطاليا منذ فترة حيث سجلت INGV هزات أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر في البحر التيراني قبالة الساحل الجنوبي للبلاد يوم 25 أكتوبر الماضي

وسبق أن ضرب زلزال قوي منطقة لاكويلا في أبريل 2009 أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص

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