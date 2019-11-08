إيران.. إلقاء القبض على مسؤول رفيع بتهمة تلقي رشوة من جهة أجنبية

المناطق_وكالات

ألقت السلطات الأمنية الإيرانية القبض على الرئيس السابق للشركة الوطنية للملاحة، محمد سعيدي، بتهمة تلقيه “رشوة” من جهة أجنبية بمبلغ 4 ملايين دولار

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن سعيدي استقال من منصب العضو المنتدب لمنظمة الموانئ والشحن في يوليو الماضي، بعدما عمل هناك منذ عام 2015

ومباشرة بعد استقالته، تكهنت العديد من وسائل الإعلام، بأن “الاستقالة”، قد تكون على صلة بالاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى، أنه “أجبر على الاستقالة” بسبب فساد مالي

وشغل سعيدي، منصب نائب رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، وكان عضوا في فريق الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للمفاوضات النووية مع الغرب

ومنذ تعيين منافس الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إبراهيم الريسي، كرئيس لقضاء إيران، ألقي القبض على العديد من المسؤولين والأشخاص الذين عينتهم الحكومة بتهم “الفساد”