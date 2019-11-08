بعد تعرضه لإصابة في شريان الرقبة ” سعود الطبية” تُخلص مصابًا من ” نافورة دماء”

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أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الإصابات والحوادث مقيمًا إثر تعرضه لإصابة نافذة في الرقبة من مسدس طلقات المسامير أثناء مزاولة مهنته.

وأوضحت المدينة بأن الإصابة نتج على إثرها تهتك في الشريان السباتي الأيمن، وقد تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، والتحكم في النزيف وإصلاح الشريان، ثم نقل المريض إلى قسم الإفاقة، ومنه إلى قسم المراقبة بجناح مرضى الإصابات.

وأشارت المدينة إلى أن المريض خرج من المستشفى في اليوم الثالث من العملية، وهو بصحة جيدة وبدون تسجيل أي مضاعفات تُذكر ولله الحمد.

وأفادت المدينة بأن هذا النوع من الإصابات نادر وقليل الحدوث، إلا أن نسبة الوفيات فيها عالية جدًا، مبينًا أن من مضاعفاتها الجلطات الدماغية والشلل النصفي.

وتؤكد المدينة في هذا الصدد على أهمية التقيد بتعليمات السلامة المهنية في مواقع العمل لتجنب حدوث الإصابات .

يذكر أن العملية أجراها فريق طبي مكون من: استشاري جراحة الإصابات د.محمد السناني، وأخصائي جراحة الإصابات د.صادق المبارك، وأخصائي الجراحة العامة د.سلطان باحاذق.