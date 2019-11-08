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بعد إدانتهم في وقائع فساد.. الكشف عن مصير التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال وموعد محاكمتهم

بعد إدانتهم في وقائع فساد.. الكشف عن مصير التحقيقات مع موظفين ورجال أعمال وموعد محاكمتهم
http://almnatiq.net/?p=795902
المناطق_الرياض

قالت مصادر إن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في قضية اتهام 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال بوقائع فساد مالي وإداري انتهى فعلياً، لافتةً إلى أن محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.

وبحسب “عكاظ”، فإن النيابة العامة قدمت خلال التحقيقات 110 أدلة وقرائن على المتهمين، كما جرى استجواب أكثر من 40 شاهداً بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون ومتقاعدون.

وأوضحت أن النيابة العامة ضبطت خلال تفتيش مقار المتهمين وثائق ومستندات كشفت عن تورط العديد في قضايا فساد إداري، إلى جانب تتبع عشرات الحسابات البنكية للمتهمين.

وأضافت: النيابة وجهت للمتهمين تهم غسل أموال ورشاوى بقرابة 90 مليون ريال، وإتلاف مستندات والتستر على بعضهم ومقاومة رجال الضبط.

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