” الهاجري ” القيادة الرشيدة وحدة اليمنيين في مواجهة الخطر الإيراني

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أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أثمرت التوصل لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سائلاً الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.

وقال ” الهاجري ” في تصريح صحفي أن الحضور السياسي لمراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض»، يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وثمَّن ” الهاجري” الجهود المتواصلة للمملكة لإنجاز الاتفاق وتوحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية ودعم جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه مؤكداً أنها مواقف تاريخية مشهودة للمملكة .

وقال ان ما تقوم به المملكة دليل على اهتمامها بمصلحة الشعب اليمنى وحرصها على مساعدته لتحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أمن .