الجوازات تعلن عن توفر وظائف نسائية برتبة ( جندي )

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http://almnatiq.net/?p=795944
المناطق - الرياض

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة (جندي) وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 13/ 3 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17/ 3 / 1441هـ  

على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية:

ـ أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

– أن لا يقل طول المتقدمة عن (155سم ) وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها لأي سبب.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– يفضل من لديها مؤهل أعلى أو دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

ملاحظة:

· سوف يكون التعيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

· تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

 

وذلك على الرابط التالي: ( www.jobs.sa ).

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