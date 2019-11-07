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اختتام دوري بطولة البلوت الاولى والتي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بقرى بالعلاء في الباحة

اختتام دوري بطولة البلوت الاولى والتي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بقرى بالعلاء في الباحة
http://almnatiq.net/?p=795950
المناطق - الباحة
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بقرى بالعلاء في الباحة دوري بطولة البلوت الأولى لعام ١٤٤١ وسط اجواء مليئة بالفرح والإثارة حيث شارك في الدوري عدد ( ٢٠ فريقا ) من جميع الأعمار .
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بالقران الكريم القاه الطفل سلمان محمد جمعان عواض
 بعد ذلك ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بقرى بالعلاء الأستاذ عبدالوهاب عبدالله الصهبي كلمة تحدث فيها عن دوري البلوت وأن هذه الفعالية هي أولى الفعاليات التي حققت نجاحا كبيرا و سيتبعها فعاليات عديدة وشكر الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة المساهمين والداعمين في نجاح الدوري
وفي الختام تم تكريم الداعمين والمساهمين في نجاح دوري البلوت وهم(وأفل وأكثر ، محلات روسين ، الهاتف الذهبي ، ديوانية الديرة)
من جهتهم أعرب المشاركين في دوري البلوت عن شكرهم وتقديرهم لإقامة هذه الفعالية متطلعين لإقامة هذه الفعاليات بصفة دورية.

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