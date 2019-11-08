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في منتدى العُمري الثقافي .. أمسية ثقافية عن”التراث العمراني..مفاهيم وتطبيقات” للدكتور الحميد..السبت المقبل

في منتدى العُمري الثقافي .. أمسية ثقافية عن”التراث العمراني..مفاهيم وتطبيقات” للدكتور الحميد..السبت المقبل

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في منتدى العُمري الثقافي .. أمسية ثقافية عن”التراث العمراني..مفاهيم وتطبيقات” للدكتور الحميد..السبت المقبل

في منتدى العُمري الثقافي .. أمسية ثقافية عن”التراث العمراني..مفاهيم وتطبيقات” للدكتور الحميد..السبت المقبل
http://almnatiq.net/?p=795969
الرياض - شاجع الدوسري
يحل الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد أستاذ التاريخ السعودي والعربي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،مدير تحرير مجلة الدرعية،مدير تراث الوشم في شقراء
ضيفا على “منتدى العُمري الثقافي “في لقاء بعنوان:(التراث العمراني..مفاهيم وتطبيقات)،وذلك بعد صلاة  عشاء يوم السبت  الثاني عشر  من ربيع الأول  1441 ،الموافق للتاسع من نوفمبر  2019  , في مقر المنتدى العُمري بحي الفلاح بمدينة الرياض.
ورحب الأستـاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيـم العُمري، (راعي المنتدى) بالجميع لحضور تلك  المحاضرة ، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية والندوات واللقاءات العلمية التي دأب المنتدى على تنظيمها بمشاركة مجموعة من المختصين والأكاديميين والمثقفين في عدد من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم بث المحاضرة عبر
(النقل المباشرعبرالانترنت )
-نقل مرئي عبرالأجهزةالذكية
www.live.net.sa/alomary
-نقل مرئي عبراليوتيوب عبر
https://www.youtube.com/c/منتدىالعمري/live
-نقل مباشر عبر الفيس بوك
https://www.facebook.com/pg/omaryforum/videos/?ref=page_internal
– نقل مباشر عبر تويتر موقع المنتدى
https://pscp.tv/OmaryForum

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