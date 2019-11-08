محافظ الطائف يستقبل أعضاء جمعية ارزاق لحفظ النعمة

الطائف - عادل الزهراني

استقبل معالي محافظ الطائف الاستاذ سعد الميموني بديوان المحافظة.

أعضاء مجلس إدارة جمعية أرزاق لحفظ النعمة والذين عرّفوا بدورهم بأهداف الجمعية ورسالتها المجتمعية وخطتها واهم مستهدفات المرحلة المقبلة ..

كما تحدث رئيس الجمعية الاستاذ / سلمان بن عبد الحميد آل عليان جمعية أرزاق لحفظ النعمة بالطائف هي جمعية حديثة النشأة بموجب القرار الوزاري ١٢٩٩ بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤الصادر من وزارة العمل وتهدف إلى حفظ النعمة من الهدر من خلال جمع فائض الطعام عبر الفرق الميدانية ووفق معاير الصحة العالمية, وتوزيعهلفئات المجتمع المحتاجة والاستفادة منه لتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي

وقد عبر معالي محافظ الطائف عن سروره بتأسيس الجمعية واشاد بدورها في خدمة المجتمع وما ستقدمه من برامج وخدمات.