بحضور نجوم الكرة السعودية … السعودية للكهرباء تختم منافسات بطولة 2019م

الرياض - عادل الزهراني

اختتمت الشركة السعودية للكهرباء منافسات الرياضية لمنسوبيها لكرة القدم والسباحة وكرة الطاولة، وذلك في نهائي بطولة السعودية للكهرباء بنادي الشركة في الرياض . حيث جمعت المباراة الختامية القطاع الغربي ويمثلها ادارة كهرباء المدينة المنورة والقطاع الشرقي ويمثلها إدراة مرافق الأحساء، وبحضور نجوم الكرة السعودية واللذين سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي في المحافل الدولية الكابتن صالح النعيمة والكابتن محيسن الجمعان والكابتن إبراهيم العيسى.

واستطاعت إدارة كهرباء المدينة حصد اللقب وتحقيق الفوز بنتيجة قوامها ٣ أهداف مقابل هدف وحيدوفي نهاية اللقاء تم تتويج الفائزين وتكريم ضيوف الحفل.