لجنة إصلاح ذات البين في الخفجي تنهي ٥٠٪ من الحالات المحولة لها

الخفجي - سطام الفروان

أعلنت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البَيْن بمحافظة الخفجي عن تقريرها الأول، خلال الاجتماع الأول الذي عقد بمقر اللجنة.

وناقش الاجتماع أهمية ودور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وكذلك توعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات، وجرى تشكيل الأعضاء على عدة لجان فرعية لتسهيل مهام اللجنة التنفيذية حيث تكون اللجان كالتي : اللجنة الأسرية و لجنة المنازعات الاجتماعية و لجنة القضايا العمالية و التجارية و لجنة قضايا الدم ولجنة السجناء و لجنة الإعلام و التوعية الاجتماعية.

وأوضح محافظ الخفجي رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين في محافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، أن اللجنة استقبلت ٢٢ قضية في شهر صفر من العام الحالي، وتمكنت اللجنة من إنهاء نحو ٥٠% من قضايا الصلح التي وصلت للجنة، وجاري العمل على إصلاح باقي القضايا.

وأكد الهزاع أن تشكيل هذه اللجنة قام من خلال رؤية عامة وهي نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلاً لوجه الله وكذلك رسالة خاصة وهي بذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها ووصفها.