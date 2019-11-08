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مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة

أبرز المواد

مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة

مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=795987
المناطق - المدينة المنورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ، المواطنين و المقيمين الى أخذ الحيطة و الحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تبدأ من اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٣/١١ وتستمر الى يوم الاثنين القادم ، و تتأثر بعض محافظات المنطقة بهذه الحالة.
وأوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة و بعض محافظاتها ( المدينة المنورة – المهد – الحناكية – العلا – وبعض أجزاء من محافظة ينبع ), حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (45كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خصوصًا خلال النهار, داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول.
وأضاف العميد الجهني أن الدفاع المدني اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد و التهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم جميع الخدمات من خلال الرقم 998 و التنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها و تطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.
وشدد على الدور الكبير والمهم و المطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي, سائلاً المولى العلي القدير السلامة للجميع.

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