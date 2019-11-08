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الارصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة والدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

الارصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة والدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر
http://almnatiq.net/?p=795993
المناطق - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم .

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 

 

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