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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي الأحد القادم

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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=795998
المناطق - نجران

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد المقبل استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440 / 1441، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 23 من الشهر الجاري وذلك عبر موقع الكلية – بوابة القبول http://nct.tvtc.gov.sa/ .

وأبان المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق ، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 24 / 05 / 1441 هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و 40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني، والبرمجيات”، وقسم التقنية الإدارية “تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج” ،وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص ميكانيكا السيارات”.

داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل

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