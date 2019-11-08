ملعب الجامعة .. البداية مع العين .. وعين الهلال على أوراوا

المناطق - واس

من دوري أبطال آسيا بدأت علاقة الهلال بملعب جامعة الملك سعود عام ٢٠١٧ ، ومساء السبت ٩ نوفمبر ٢٠١٩ سيعيد الهلال التاريخ مرة أخرى عندما يلتقي أوراوا الياباني في ملعب الجامعة ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

بدأت قصة الهلال مع هذا الملعب في دوري أبطال آسيا كانت بلقاء العين الإماراتي في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري الأبطال، وتحديداً في الثالث عشر من فبراير للعام 2018م والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي التاسع من نوفمبر الجاري، ستكون المحطة الأهم للهلال أو الزعيم كما يسميه عشاقه حيث سيلتقي أوراوا الياباني في ذهاب نهائيِّ النسخة الحالية من البطولة القارية، وهو النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين، حيث تواجها الفريقان في نسخة 2017م، وحقق حينها أوراوا لقب البطولة.

ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” ، كما يحلو للمدرّج الأزرق تسميته ، يتسع لخمسة وعشرين ألف مشجع، خُصص منها نحو أربعة آلاف مقعد للعائلات ولذوي الإعاقة ، و10 غرف خاصة لكبار الشخصيات، حيث يحتوي الاستاد على بوابات إلكترونية، وغرف الإحماء الداخلية للاعبي الأزرق وضيوفهم، إلى جانب 145 كاميرا مراقبة في مختلف جوانب الملعب، ونحو خمسين شاشة تلفزيونية في المرافق الداخلية، كما يحتوي على مركز إعلامي مجهز بأحدث وسائل التقنية، وقاعتين مخصصة للمؤتمرات الصحفية والاجتماعات.

ويتسع ملعب الجامعة إلى 25 ألف مشجع ومشجعة، وتتوفر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها مشجعو نادي الهلال في المباريات التي تجمعه بالأندية السعودية والإقليمية والدولية.

في شهر أكتوبر 2017م أعلن رئيس نادي الهلال – آنذاك – صاحب السمو الأمير نواف بن سعد توصل إدارة الهلال لاتفاق مع جامعة الملك سعود، ليكون الهلال أوّل نادٍ سعودي يملك ملعبا خاصاً به، حيث تم بعد أن تم تدشين الملعب عام 2014م وفقًا للمواصفات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واحتضن ملعب جامعة الملك سعود عدد من المناسبات الرياضية ، تمثلت في استضافة منافسات wwe ( للمصارعة الحرة)، ومباراة المنتخب السعودي مع نظيره البرازيلي ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية في أكتوبر 2018م، وكذلك السوبر السعودي المصري والذي جمع الهلال بنظيره الزمالك.

ملعب جامعة الملك سعود الذي بدأ بنائه عام 2011 تقرر أن يستضيف مواجهة السوبر الكلاسيكو بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني في نوفمبر الجاري ، واعتزال لاعب المنتخب السعودي السابق ونادي الهلال ياسر القحطاني في الأول من ديسمبر القادم ، وبطولة السوبر الإيطالي التي ستجمع يوفنتوس و لاتسيو في الـ 22 من ديسمبر المقبل ، إضافة إلى مواجهة المنتخب السعودي الأول الودية أمام منتخب البارغواي.