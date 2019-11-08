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النيابة العامة تحقق في اتهام لاعب كرة قدم بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد

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النيابة العامة تحقق في اتهام لاعب كرة قدم بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد

النيابة العامة تحقق في اتهام لاعب كرة قدم بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=796018
المناطق - واس

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في واقعة اتهام أحد لاعبي كرة القدم، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.

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