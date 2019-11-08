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حمدالله يغادر النيابة ويشكو موظفا في المطار

حمدالله يغادر النيابة ويشكو موظفا في المطار
http://almnatiq.net/?p=796027
المناطق _ الرياض

غادر المغربي عبد الرزاق حمدالله قبل قليل مبنى النيابة العامة بعد الاستماع لاقواله ومواجهته بموظفة الأمن على خلفية قضيتهما في المطار الخميس.
وحضر حمد الله رفقة محاميه والدكتور صفوان السويكت رئيس النادي، وتم استعراض تسجيل الكاميرات والاستماع للطرفين، وفيما ثبتت الرقيب موظفة الامن على اقوالها المدونة في محضر الشرطة ليلة الحادثة، استمر حمدالله أيضا في نفي ما اتهمته به، وادعى انها وصفت زوجته بكلمة نابية.
وفيما غادر الأطراف جميعا مبنى النيابة العامة، استمرت أيضا مساعي الصلح من شخصيات أخرى وسط تمسك كل طرف بمطالباته القانونية.
وعلى جهة أخرى، ينوي محامي حمد الله تقديم شكوى منفصلة تجاه موظف آخر، مدعيا أنه وجه له عبارات لا تليق بدافع الميول الرياضي. بحسب «الرياضية»

 

 

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