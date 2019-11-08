احدث الأخبار

الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة
أبرز المواد
 أول تعليق لـ “إيفانكا” على إجراءات عزل والدها من رئاسة أمريكا وهكذا وصفتها
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء تعرض مئات الالاف من المدنيين السوريين للخطر
أبرز المواد
 شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على ثلاثة أحداث نتيجة قيامهم برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يطلق اليوم المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم بطول 231 كيلومتراً
الرياضة
 رئيسة جمهورية سنغافورة تغادر جدة
أبرز المواد
 حمدالله يغادر النيابة ويشكو موظفا في المطار
أبرز المواد
 العاصمي يشارك في أعمال المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب
أبرز المواد
 وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق في اتهام لاعب كرة قدم بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد
أبرز المواد
 ملعب الجامعة .. البداية مع العين .. وعين الهلال على أوراوا
أبرز المواد
 الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية يختتم أعماله بجامعة القصيم
منطقة القصيم
الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة

الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة

أبرز المواد
أول تعليق لـ “إيفانكا” على إجراءات عزل والدها من رئاسة أمريكا وهكذا وصفتها

أول تعليق لـ “إيفانكا” على إجراءات عزل والدها من رئاسة أمريكا وهكذا وصفتها

أبرز المواد
قلق أممي إزاء تعرض مئات الالاف من المدنيين السوريين للخطر

قلق أممي إزاء تعرض مئات الالاف من المدنيين السوريين للخطر

أبرز المواد
شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على ثلاثة أحداث نتيجة قيامهم برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات

شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على ثلاثة أحداث نتيجة قيامهم برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات

أبرز المواد

الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يطلق اليوم المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم بطول 231 كيلومتراً

الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يطلق اليوم المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم بطول 231 كيلومتراً
http://almnatiq.net/?p=796033
المناطق _ تبوك
انطلقت اليوم المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم وهي مرحلة الانتقال من العُلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا التي بدأت من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”.
وتأتي المرحلة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من مسيرة هذا الرالي حيث يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان “ميني” صدارة الرالي وتقدم السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي للمركز الثاني فيما تراجع السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي “بيجو” للمركز الثالث وظل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” مُحافظًا على المركز الرابع في الترتيب العام.
وأكد صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن تنوع المناطق التي يمر بها الرالي بكل مراحله يضفي بعدًا آخر للتنافس بالإضافة إلى تقديم فعاليات لأهالي وسكان المناطق التي يمر بها ويعد تحضيرًا لرالي دكار الدولي الذي سيقام مطلع العام 2020.
وأضاف سموه أن الراليات المحلية بدأت تستقطب أبطال من الخارج مثل الشيخ خالد القاسمي بطل الراليات والإسباني “فرناندو ألونسو” بطل الفورملا  وكذلك الأبطال السعوديين عيسى الدوسري وأحمد الشقاوي، وخالد الفريحي وفارس المشنى و الدراجين مثل عبدالمجيد الخليفي ومشعل الغنيم. وأسماء أخرى كبيره لها في هذا المجال، مما يعطي زخم وحماس وتنافس، كما يمنح أهالي المنطقة نوع من المتعة، موجهًا شكره لأهالي المنطقة على تفاعلهم، مشيدًا بدور وسائل الإعلام لتغطيتها وحضورها لنقل هذه الفعاليات، منذ انطلاقتها.
فيما أشار المتسابق السعودي يزيد الراجحي عن الرالي إلى أن سباق كان مميز وخصوصا في مثل هذه المناطق، موجهًا شكره وتقديره لأهالي المنطقة على ماوجده المتسابقون من ترحيب وكرم وحسن استقبال.

روابط ذات صلة

الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة

الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة
حمدالله يغادر النيابة ويشكو موظفا في المطار

حمدالله يغادر النيابة ويشكو موظفا في المطار
وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن

وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*