الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يطلق اليوم المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم بطول 231 كيلومتراً

المناطق _ تبوك

انطلقت اليوم المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم وهي مرحلة الانتقال من العُلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا التي بدأت من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”.

وتأتي المرحلة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من مسيرة هذا الرالي حيث يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان “ميني” صدارة الرالي وتقدم السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي للمركز الثاني فيما تراجع السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي “بيجو” للمركز الثالث وظل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” مُحافظًا على المركز الرابع في الترتيب العام.

وأكد صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن تنوع المناطق التي يمر بها الرالي بكل مراحله يضفي بعدًا آخر للتنافس بالإضافة إلى تقديم فعاليات لأهالي وسكان المناطق التي يمر بها ويعد تحضيرًا لرالي دكار الدولي الذي سيقام مطلع العام 2020.

وأضاف سموه أن الراليات المحلية بدأت تستقطب أبطال من الخارج مثل الشيخ خالد القاسمي بطل الراليات والإسباني “فرناندو ألونسو” بطل الفورملا وكذلك الأبطال السعوديين عيسى الدوسري وأحمد الشقاوي، وخالد الفريحي وفارس المشنى و الدراجين مثل عبدالمجيد الخليفي ومشعل الغنيم. وأسماء أخرى كبيره لها في هذا المجال، مما يعطي زخم وحماس وتنافس، كما يمنح أهالي المنطقة نوع من المتعة، موجهًا شكره لأهالي المنطقة على تفاعلهم، مشيدًا بدور وسائل الإعلام لتغطيتها وحضورها لنقل هذه الفعاليات، منذ انطلاقتها.

فيما أشار المتسابق السعودي يزيد الراجحي عن الرالي إلى أن سباق كان مميز وخصوصا في مثل هذه المناطق، موجهًا شكره وتقديره لأهالي المنطقة على ماوجده المتسابقون من ترحيب وكرم وحسن استقبال.