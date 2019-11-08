شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على ثلاثة أحداث نتيجة قيامهم برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات

المناطق _ تبوك

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري – بفضل من الله – عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.