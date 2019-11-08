أعربت الامم المتحدة اليوم عن القلق إزاء اوضاع مئات الألاف من المدنيين السوريين المعرضين للخطر وسط التصعيد العسكري والعنف المستمر شمال شرق وشمال غرب البلاد .
وقال خبراء في حقوق الانسان ومنظمات إغاثية اليوم : إن أعمال العنف اليومية تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشات الطبية .
من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل: إن المدنيون يواصلون دفع ثمنا باهظا في الأعمال العسكرية في شمال شرق وشمال غرب سوريا ، حيث يقتل العشرات ويصاب المئات في الغارات الجوية علي المناطق المأهولة بالسكان والأسواق .
وأضاف أن الاشخاص الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية ، تم اعتقالهم تعسفيا لاحقا، اضافة الي تعرضهم للاختفاء القسري بعد عودتهم الي منازلهم ، وأن ذلك يحدث في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية .
وعن الشمال الغربي لسوريا ، أبان المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان أن العاملون في المجال الطبي يتعرضون للاستهداف كما تستهدف المنشآت الطبية، مشيرًا أنه تم خلال الأسبوع الجاري استهداف 4 مرافق صحية ، ليصل بذلك اجمالي المرافق المتضررة منذ 29 ابريل الماضي 61 مرفقا طبيا .
وأوضح أن استهداف المنشآت الطبية يمثل جريمة حرب وفي الوقت الذي حذّرت المنظمات الاممية الانسانية من نقص التمويل للاستجابة في سوريا ، وبما يهدد بترك السوريين دون مساعدات .
من جانبها، حذرت كبيرة مستشاري المبعوث الدولي للازمة في سوريا نجاة رشدي من تعرض ميات الالاف من السوريين للخطر منذ بدء العمليات العسكرية التركية في 9 اكتوبر الماضي شمال شرق سوريا .
كما أكدت المتحدثة باسم اليونيسيف ماركسي ميركادو : بان المنظمة لم تتلقي من 295 مليون دولار طلبتها لتمويل العمليات في سوريا سوي 138 مليون دولار فقط ، وبما يعوق وصول المساعدات للأطفال الذين هم في أشد الحاجة لها، بما في ذلك حصولهم المياه الصالحة والصرف الصحي والتطعيمات الدورية والتغذية .
قلق أممي إزاء تعرض مئات الالاف من المدنيين السوريين للخطر
أعربت الامم المتحدة اليوم عن القلق إزاء اوضاع مئات الألاف من المدنيين السوريين المعرضين للخطر وسط التصعيد العسكري والعنف المستمر شمال شرق وشمال غرب البلاد .
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