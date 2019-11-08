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الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة

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الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة

الأردن: إحباط تهريب 2.6 مليون حبة مخدرة متوجهه إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=796050
المناطق _ متابعات

ورد بلاغا للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك في معبر حدود جابر (الأردني – السعودي)، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى المملكة بإحدى مركبات الشحن، بعد إخفائها بشكل سري داخل حمولة من الفاكهة بحسب مصادر “عكاظ”

وأشار المصدر إلى أنه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة المعلومات، وتم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها وسائقها (من جنسية عربية) فور محاولة دخولها للحدود

وأضاف: «بتفتيش المركبة عثر على نحو 2.6 مليون حبة مخدرة، أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة»

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