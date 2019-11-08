أمانة تبوك وأكاديمية ASM يعززان الجانب الرياضي لأبناء المنطقة

المناطق _ تبوك

نفذت الأكاديميات الرياضية بالشؤون الرياضية بقيادة المنطقة ASM بممر المشاة بطريق الملك فيصل اليوم العديد من العروض الرياضية اشتملت على لعبة الفتنس ولعبة التكوندو تهدف إلى التعريف على مهارات تلك الألعاب واستقطاب فئة الشباب لتعريفهم وجذبهم للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالأكاديميات وممارسة اللعبة بإشراف مدربين متخصصين في هذه الألعاب ضمن إطار الشراكة المجتمعية بين كل من قيادة المنطقة الشمالية الغربية وأمانة منطقة تبوك في مجال نشر الوعي الرياضي والصحي.

وهيأت الأمانة الموقع لتنفيذ هذه المشاركة في إطار الشراكة التي تهدف إلى مواكبة رؤية الوطن 2030 لإعداد جيل واعي وثقافي ورياضي ليكون واجهة مشرقة لأبناء هذه المنطقة الغالية.