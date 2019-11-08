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منطقة الباحة تشهد أمطار غزيرة ومتوسطة

منطقة الباحة تشهد أمطار غزيرة ومتوسطة
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المناطق _ الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وبني حسن والمراكز التابعة لها.
كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات العقيق والمندق والقرى وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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