منطقة الباحة تشهد أمطار غزيرة ومتوسطة

المناطق _ الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وبني حسن والمراكز التابعة لها.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات العقيق والمندق والقرى وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.