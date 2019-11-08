شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وبني حسن والمراكز التابعة لها.
كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات العقيق والمندق والقرى وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
منطقة الباحة تشهد أمطار غزيرة ومتوسطة
شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وبني حسن والمراكز التابعة لها.
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