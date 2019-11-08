الشباب السعودي ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

المناطق _ الرياض

تأهل فريق الشباب السعودي إلى دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، بعدما اقتنص تعادلاً ثميناً بهدف لمثله أمام مضيفه شباب الأردن الأردني، خلال مواجهتهما اليوم في الأردن ضمن إياب ثمن النهائي .

واستفاد الشباب من فوزه ذهاباً بهدف دون رد، ليحسم التأهل إلى المرحلة المقبلة بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب زيد جمال في الدقيقة 78، قبل أن يدرك الشباب التعادل بواسطة جمال بلعمري في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ولحق الشباب بفريق الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي، في انتظار استكمال باقي مباريات دور الـ16 خلال الأيام المقبلة.