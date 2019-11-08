رواد كشافة الزلفي يشاركون في المرحلة الخامسة من زراعة الأرطى

الزلفي _ مبارك الدوسري

شارك مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الزلفي ، اليوم في تنفيذ المرحلة الخامسة من مهرجان الأرطى ، حيث قاموا بالمساهمة في غرس شجر الأرطى ونثر البذور الرعوية ، بمشاركة نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، ومدير تعليم محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي.

وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد ، أن مشاركة أعضاء المكتب في تلك المرحلة والمراحل السابقة يأتي انطلاقا من مسؤولية المكتب المجتمعية ، وتحقيقاً لاستدامة البيئة وما جاء في رؤية المملكة 2030 بالمحافظة على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية التي هي من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا.

واشار الى أن المكتب يعمل منذ عام 1430هـ على تنفيذ مبادرة جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، وسجل حضوراً متميزاً في ذلك المشروع بزراعة الأشجار ، ورفع المخلفات وتدويرها ، والاستفادة من خامات البيئة المستهلكة .