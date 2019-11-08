الشاعر الحسن يتألق في أوبريت السمح بافتتاح مهرجان السمح الأول

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تألق الشاعر عودة بن غازي الحسن في كتابة أوبريت السمح والذي انشده المنشد عواد الوجدي في افتتاح مهرجان السمح الأول بحضور وكيل إمارة الجوف الاستاذ حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء أمس الخميس 10 ربيع الأول 1441 .

ويعد الشاعر عودة الحسن من شعراء الجوف الذي يشار لهم بالبنان حيث شارك بالعديد من المناسبات الوطنية و الاجتماعية وكذلك المهرجانات منها مهرجان تمور الجوف .. وإليكم كلمات الشاعر وقصيدته الرائعة ..

((السمح ))

مكانكم يا امير بالمقلتينا

‎يااميرنا المحبوب يزهى بك المدح

والنايب اللي جاد بالراحتينا

‎وجه السعد وافعاله اسرع من اللمح

حنا مع آل سعود متكاتفينا

‎على دروب الخير كم شيدوا صرح

الجوف داري ديرة الحلوتينا

‎يامنبع التاريخ يا طلعة الصبح

دارٍ بها الاجواد والطيبينا

‎يستقبلون ضيوفهم في وجه سمح

في حبها والله ترى ميتينا

‎زودٍ على حسن الطبايع بها ملح

لا طاحت مزون الثريا علينا

‎بسهالها وحزومها ينبت السمح

بالجيب يطلع والقطب واريتينا

‎السمح ببسيطا كسا القاع والسفح

عليه عاش جدودنا الاولينا

‎ياطيب خبزه لا تخالط مع القمح

ترى العصيده لذة الآكلينا

‎تطبخ على نارٍ لهبها كما الرمح

صب السمن خل البكيله تلينا

‎مع حلوةٍ مكنوزةٍ دبسها نضح

جانا الشتاء واقبل براده علينا

‎خل الغضا ناره مثل نبتة الطلح

حنا على جمر الغضا سامرينا

‎لا طايلٍ عمرٍ ولا طايبٍ جرح

عودة الحسن

