إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهاجمته للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة بأن 31 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل وشاب وصفت حالتهما بالخطرة، بينما أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق ، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.