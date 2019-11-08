تعليم الليث ” يستعد لتنظيم منافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة

المناطق - عادل الزهراني

تستعد إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الثقافي ) ، خلال الأسبوع المقبل لاطلاق منافسات المسرح المدرسي على مستوى المملكة ، والتي تستمر لمدة أسبوع خلال الفترة من ١٣ – ١٧ / ٣ /١٤٤١هـ.

ويشارك فيها ( ٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي كالتالي : ( مكة المكرمة – الباحة – الطائف – القنفذة – المخواة – ينبع – مهد الذهب – الليث ) .

بدوره رحب مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالإدارات التعليمية المشاركة ، متمنيا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث .

مشيراً إلى أن للمسرح المدرسي دور مهم على خارطة التعليم، حيث يعد أداة فاعلة ضمن أدوات المنهج المدرسي التي يسعى من خلالها التربويون إلى تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية ، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، وصقل مواهبهم المسرحية،وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد.

ووجه ( الحازمي ) كافة اللجان العاملة والمنظمة لفعاليات الاستضافة إلى تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح المنافسات وإظهارها بالمظهر المشرف .

من جانبه أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي بأن منافسات المسرح المدرسي تأتي ضمن الجهود الداعمة لتحقيق الأهداف التعليمية وصقل طاقات ومواهب الطلاب ضمن رؤية الوطن 2030 ، مثمنا للمسؤولين في وزارة التعليم وفي الإدارة العامة للنشاط الطلابي ( بنين ) على اختيار إدارة تعليم الليث لتنظيم المنافسات .

ودعا ( الثعلبي ) كافة المثقفين والمهتمين والإعلاميين و والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم ، للحضور ومشاهدة العروض المسرحية التي ستقام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل إلى يوم الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية بمسرح مجمع الأنشطة الطلابية.

وبين ( الثعلبي ) أن الاستعدادات جارية لاستضافة الوفود التعليمية المشاركة حيث تم تجهيز المسرح بكافة المستلزمات الفنية والصوتية والتقنية ، كما تم تجهيز بيت الطالب ليكون مقرا لإقامة المشاركين وضيوف الإدارة ، كما تم الانتهاء من اعتماد البرنامج الزمني للعروض المسرحية والفعاليات والزيارات المصاحبة.

وعلى صعيد آخر أوضح مشرف النشاط الثقافي الأستاذ خالد بن محمد الجبيري بأن من أبرز الشروط الفنية للعروض المسرحية المشاركة في المنافسات الالتزام باللغة العربية الفصحى ، وأن تكون هادفة بحيث تتناول الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطنية والتاريخية ، بالإضافة إلى استخدام الديكور المعبر مع مراعاة الإبداع والابتكار في إخراجه، وإسناد عدد من المهام الفنية للطلاب .

وقال ( الجبيري ) أن مدة العرض المسرحي لكل عمل ستكون في حدود ٣٠ دقيقة، كما تمنح كل إدارة تعليمية ٣٠ دقيقة للتجهيز قبل بدء العرض ، و١٥ دقيقة لإخلاء المسرح وإزالة الديكور .

وفيما يتعلق بالجوائز والتكريم أوضح ( الجبيري ) بأنه سيتأهل للتصفيات النهائية الإدارة التعليمية الحاصلة على المركز الأول و المركز الثاني ، كما تم تخصيص جوائز قيمة للمراكز الثلاثة الأولى في ( أفضل عرض مسرحي متكامل ، أفضل مخرج ، أفضل ديكور ، أفضل ملابس، أفضل إضاءة، أفضل مؤثرات، أفضل ممثل ، أفضل نص ) .