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إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة

إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة

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إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة

إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=796131
المناطق - الطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، مساء اليوم الجمعة، إغلاقًا مؤقتًا لطريق «الهدا» بالطائف احترازيًّا في الاتجاهين

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: الآن.. إغلاق مؤقت لطريق «الهدا» احترازيًّا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مطالبًا سائقي المركبات والشاحنات بأخذ الحيطة والحذر

وفي سياق ذي صلة، نوهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير والباحة»، قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق «المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية»

ولفتت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية، مشيرة إلى تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة

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