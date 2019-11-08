احدث الأخبار

مات أمام الكمبيوتر بسبب “ليلة كاملة من ألعاب الفيديو”
أبرز المواد
 إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة
منطقة مكة المكرمة
 “التعليم” توظف 5868 حارسًا أمنيًا في المدارس منهم 598 امرأة
أبرز المواد
 تعليم الليث ” يستعد لتنظيم منافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 إطلاق 17 صاروخا باتجاه قاعدة أمريكية شمالي العراق
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
أبرز المواد
 ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ 2015
أبرز المواد
 قمة تركية فرنسية ألمانية بريطانية حول سوريا في ديسمبر
أبرز المواد
 الشاعر الحسن يتألق في أوبريت السمح بافتتاح مهرجان السمح الأول
منطقة الجوف
 كشف هوية متورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء
أبرز المواد
 ضبط 4142899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط مواطن ومقيم على تورطهم بسرقة عدة مركبات
منطقة مكة المكرمة
مات أمام الكمبيوتر بسبب “ليلة كاملة من ألعاب الفيديو”

مات أمام الكمبيوتر بسبب “ليلة كاملة من ألعاب الفيديو”

أبرز المواد
إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة

إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” بالطائف احترازيًا بسبب الأمطار الغزيرة

منطقة مكة المكرمة
“التعليم” توظف 5868 حارسًا أمنيًا في المدارس منهم 598 امرأة

“التعليم” توظف 5868 حارسًا أمنيًا في المدارس منهم 598 امرأة

أبرز المواد
تعليم الليث ” يستعد لتنظيم منافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة

تعليم الليث ” يستعد لتنظيم منافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة

منطقة مكة المكرمة

مات أمام الكمبيوتر بسبب “ليلة كاملة من ألعاب الفيديو”

مات أمام الكمبيوتر بسبب “ليلة كاملة من ألعاب الفيديو”
http://almnatiq.net/?p=796134
المناطق - وكالات

بعد أن استمر في ممارسة ألعاب الفيديو طوال الليل، عثرت عائلة على ابنها المراهق ميتا في غرفته، نتيجة إصابته بسكتة دماغية.

وكان الفتى التايلاندي بياوات هاريكون يبلغ من العمر 17 عاما، وعانى إدمان ألعاب الفيديو، إذ كان يمضي الليل كاملا وهو يلعب بشكل متواصل، مع تركيزه على ألعاب القتال والمعارك.

وبعد ليلة من اللعب دون توقف، عثر والد المراهق على ابنه ملقى على الأرض، بعد أن سقط من كرسي المكتب الذي يحمل جهاز الكمبيوتر، وكانت علب من “الأطعمة الجاهزة” تغطي طوالته، بالإضافة إلى مشروب غازي قرب قدمه، ليكتشف أن ابنه فارق الحياة بالفعل.

وحددت السلطات المختصة في تايلاند سبب الوفاة بـ”السكتة الدماغية”، معتبرين أنها كانت نتيجة اللعب الذي استمر طوال الليل على جهاز الكمبيوتر، وفقما ذكر ت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأراد والدا المراهق توعية الآخرين بشأن مخاطر إدمان ألعاب الفيديو، وقال أبوه: “بالإضافة إلى لعبه طوال الليل، حتى في الأيام التي يتوجب عليه الذهاب إلى المدرسة فيها، كان بياوات يغلق ستائر غرفته ويستمر في اللعب بعد طلوع الشمس”.

وأشار الأب إلى أنه حاول مرارا توعية ابنه ودفعه للإقلاع عن إدمانه، إلا أنه لم يفلح في ذلك، داعيا الآباء إلى العمل جاهدين لحماية أبنائهم من الوقوع في فخ إدمان الألعاب.

روابط ذات صلة

“التعليم” توظف 5868 حارسًا أمنيًا في المدارس منهم 598 امرأة

“التعليم” توظف 5868 حارسًا أمنيًا في المدارس منهم 598 امرأة
إطلاق 17 صاروخا باتجاه قاعدة أمريكية شمالي العراق

إطلاق 17 صاروخا باتجاه قاعدة أمريكية شمالي العراق
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*