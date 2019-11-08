حضور لافت من العائلات والأفراد لمهرجان السمح الموسمي في يومه الأول

المناطق - الجوف

شهد مهرجان السمح الموسمي الأول، الذي انطلق تحت رعاية سمو أمير منطقة الجوف، ويقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل ، في أول أيامه حضورًا لافتًا من العائلات والأفراد تجولوا خلاله بين أركان وأقسام المهرجان ، مستمتعين بما شاهدوه ومستمعين بشرح من المشرفين على هذه الأقسام، فقد حظي اليوم الأول توافد زوار وضيوف المهرجان للتعرف عن كثب على نبات السمح ومراحل إنتاجه بدءًا من قطفه حتى طحنه ، كما تعرّف الزوار على طريقة حمس السمح وطحنه عبر المعدات الموجودة في المهرجان.

وقام عارضو السمح بتوضيح ماهية السمح وأنواعه ، وبيئته وانتشاره ، بالإضافة إلى القيمة الغذائية في تناوله ، كما شاهد الزوار عددًا من منتجات ومخبوزات هذه النبتة التي تنتج من طحين السمح .هذا وكان

زوار المهرجان على موعد مع العروض الحية لفرقة فرسان نجد و ذلك من خلال الاستعراضات التي أقيمت في ميدان مخصص ، قام فرسان الفرقة بتنفيذ العديد من المهارات والمغامرات على ظهور الخيل كالوقوف الثنائي والفردي ورماية الأهداف المعلقة ، بالإضافة إلى التقاط الأوتاد النارية .الجدير بالذكر أن المهرجان يحتوي على العديد من المعارض التسويقية لنبتة السمح ، ومشاركة الأسر المنتجة ، بالإضافة

إلى عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية .