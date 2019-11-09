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العراق.. مقتل 4 متظاهرين وجرح 60 في اشتباكات البصرة

العراق.. مقتل 4 متظاهرين وجرح 60 في اشتباكات البصرة

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العراق.. مقتل 4 متظاهرين وجرح 60 في اشتباكات البصرة

العراق.. مقتل 4 متظاهرين وجرح 60 في اشتباكات البصرة
http://almnatiq.net/?p=796143
المناطق - وكالات

أفادت مصادر عراقية بمقتل 4 متظاهرين وجرح 60 في اشتباكات البصرة كما أفادت أنباء بقيام عناصر الأمن العراقي، الجمعة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في البصرة ما أسفر عن جرح 3 أشخاص على الأقل. كما أوقع الأمن أيضا إصابات بالمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد.

وفي بيان عاجل، أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 5 أيام من الاحتجاجات.

هذا وتوافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير ببغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما ذكرت مصادر “العربية” و”الحدث” بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل لتفريق المحتجين عند جسر التحرير ببغداد، ومنعت المتظاهرين من الوصول لجسر الشهداء، مما تسبب في وقوع إصابات جراء تفريق الأمن للمتظاهرين عند جسر الشهداء.

نصيب البصرة من القتلى
وفي البصرة أفيد بارتفاع عدد القتلى إلى 12 بعد وفاة جريحين، فيما أصيب أكثر من 270 بجروح.

وشيعت البصرة ضحاياها وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قطعت القوات الأمنية في محافظة كربلاء طريقاً رئيسياً يتجه من ساحة التظاهر إلى مبنى المحافظة.

مراسل “العربية” و”الحدث” في بغداد أشار إلى مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في شارع الرشيد، فيما كثفت إجراءاتها على جميع مداخل ساحة التحرير التي توافد إليها عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وذكر مصدر أمني عراقي، في وقت سابق، أن القوات الأمنية أغلقت أغلب الشوارع الرئيسية في محافظة البصرة. ونقلت وسائل الإعلام العراقية عنه القول إن “القوات الأمنية كثفت، صباح اليوم، إجراءاتها في محافظة البصرة”، مشيراً إلى “وجود انتشار أمني واسع”.

وفي أول تعليق على سقوط 4 قتلى بين المحتجين في البصرة بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاماً، أعلن التلفزيون العراقي نقلاً عن الناطق باسم القائد العام، عن أن “جهات منحرفة” اعتدت بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في المحافظة.

وقال: “الجهات المنحرفة التي تسعى إلى خلط الأوراق، تسببت بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في البصرة”.

من جهة أخرى، وبعدما أكد قائد عمليات بغداد، الخميس، أنه تم إصدار أوامر بـاعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع رشيد بغداد، ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص ما لا يقل عن 6 محتجين بوسط بغداد الخميس.

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