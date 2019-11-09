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مستشفي الملك فيصل التخصصي بجدة يحقق إنجاز جديد

مستشفي الملك فيصل التخصصي بجدة يحقق إنجاز جديد
http://almnatiq.net/?p=796153
المناطق - واس

حقق مستشفي الملك فيصل التخصصي بجدة بالتعاون مع إحدى مراكز الأبحاث إنجاز جديد وذلك بإجراء ٣ عمليات زرع كلى تحت برنامج (زراعة الكلي التبادلي) وذلك في وقت واحد باستخدام ٦ غرف عمليات لعدد ٦ مرضى (متبرعين ومتلقين).
وتفقّد المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد الفياض المرضى والمتبرعين واطمأن عليهم، معربًا عن شكره للطاقم الطبي والفني على هذا الإنجاز في مسيرة مستشفى الملك فيصل التخصصي والذي يأتي بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله.
يذكر أن البرنامج المميز قد مكن من زيادة أعداد الزراعة للمرضى الذين ليس لديهم تطابق في فصيلة الدم أو(التلاؤم المناعي) مع المتبرعين الأقارب، وقد استطاع المستشفى وعن طريق إجراء هذا الأسلوب التبادلي للكلى من غير الأقارب فيما بين عائلات مختلفة في وقت متزامن من تحقيق زراعة نجاحة ولله الحمد مما قلل من عملية الانتظار للزراعة.

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