ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا .. الهلال في مواجهة أوراوا لرد الاعتبار وتحقيق الحلم

المناطق - واس

يطمح نادي الهلال السعودي في تحقيق نتيجة تضعه على الطريق الصحيح من أجل الفوز باللقب القاري، عندما يقابل ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني غدًا، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وبعد مرور ما يقرب من عقدين على آخر لقب آسيوي، يكون الهلال في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2017 ، حيث يواصل طموحه ليكون بطل النهائي.

وكان الفريقان تواجها في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا ريدز الفوز 1-0 في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة.

يذكر أن تأهل الهلال إلى النهائي جاء بعد مواجهة قوية في نصف النهائي مع السد القطري، حيث فاز الفريق السعودي 4-1 في مباراة الذهاب خارج ملعبه، ثم خسر إياباً 2-4 في الرياض.