استبدال اسم «مدير الجامعة» ب«رئيس الجامعة»… واختياره ب«الترشيح»

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استبدال نظام الجامعات الجديد في المملكة، اسم «مدير الجامعة» الدارج في معظم جامعات البلاد باسم «رئيس الجامعة»، وهو ما تبين بعد نشر لوائح وأنظمة نظام الجامعات أمس الجمعة في جريدة «أم القرى» الرسمية، وأفاد النظام بأن اختيار رؤساء الجامعات سيكون بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات وذلك بعد ترشيح مجلس الأمناء

وأظهرت المادة السابعة من النظام الجديد أنه من ضمن اختصاصات مجلس شؤون الجامعات؛ إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات، إلى جانب تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة، وتحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه. وبحسب ما نصت عليه المادة الثلاثين من النظام الجديد، فإنه «يُكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد»

ووفقا للمادة الثالثة عشرة، فإن من مهام مجلس أمناء الجامعة، ترشيح رئيس الجامعة، وذلك إلى جانب إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة، وحوكمة الجامعة، إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة، إلى جانب الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة

من جهة ثانية، أظهرت المادة الثامنة والأربعون من النظام الجديد، أنه يجوز للجامعة أن تنشئ لها – بإشراف مجلس النظارة – أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة، وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين، ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وذلك وفقاً للإجراءات النظامية

أما عن إيرادات الجامعة، فلقد فصّلتها المادة 49 كالتالي: الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات، والمقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة للتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف. وأيضا، ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها. وأخيرا، والموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته

وأبانت المادة بأن تفتح الجامعة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة، ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات