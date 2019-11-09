الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

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http://almnatiq.net/?p=796176
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والقصيم والشرقية

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أيضا تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات كل من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

كما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وفي شرق المملكة، على أن تسجل أعلى درجة حرارة 36 درجة مئوية في مكة المكرمة وأدناها 12 درجة مئوية في أبها

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