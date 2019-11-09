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مصرع شخصين واحتراق 100 منزل جراء حرائق غابات بشرقي أستراليا

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مصرع شخصين واحتراق 100 منزل جراء حرائق غابات بشرقي أستراليا

مصرع شخصين واحتراق 100 منزل جراء حرائق غابات بشرقي أستراليا
http://almnatiq.net/?p=796202
المناطق - واس

لقي شخصان على الأقل مصرعهما واحترق أكثر من 100 منزل جراء حرائق الغابات في مناطق شاسعة من شرقي أستراليا،
وقال مفوض هيئة الإطفاء الريفية بولاية “نيو ساوث ويلز” شين فيتسيمونز اليوم إن رجال الإطفاء حددوا رفات شخص في مركبة محترقة بالقرب من منطقة “جلين اينيس” على بعد 550 كيلومترا شمالي سيدني.
وأكد فيتسيمونز أن امرأة أنقذها رجال الإطفاء في الحريق نفسه في حادث منفصل، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، مفيدا أن سبعة أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.
وأوضحت هيئة الإطفاء بالولاية أن حوالي 30 شخصا، من بينهم 19 رجل إطفاء أصيبوا بسبب هذه الحرائق، مضيفة أن 72 حريقا ما تزال مستعرة من بينها 18 حريقا خارج السيطرة وستة حرائق وصلت إلى مستوى التحذير من حالة طوارئ.

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