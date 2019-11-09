طريقة جديدة لعلاج قاع العين

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ابتكر علماء جامعة سمارا الروسية طريقة جديدة لعلاج اعتلال الشبكية السكري – أمراض قاع العين، ستساعد على تقليل مخاطر المضاعفات والعمى ، وتخفيض أخطاء الأطباء وزيادة نجاح العمليات.

ونشرت مجلة Computer Optics، نتائج هذه الدراسة، التي جاء فيها، أن زيادة نسبة الغلوكوز في الجسم تسبب انخفاض كمية الأكسجين الواصلة إلى الأوعية الدموية لشبكية العين، ما يسبب اعتلال الشبكية السكري، الذي تعتبر وذمة البقعة الصفراء، أخطر مضاعفاته لأنها تؤدي إلى فقدان البصر..

ووفقا للعلماء، الطريقة الأكثر فعالية في علاج اعتلال الشبكية السكري، هي حرق هذه الوذمة تدريجيا بواسطة أشعة الليزر مع استبعاد سقوطها على عدد من الأوعية الدموية. تحدد في الوقت الحاضر النقاط التي يجب حرقها يدويا ما يسبب عدم دقة العملية في معظم الحالات.

ومن أجل أتمتة طريقة علاج اعتلال الشبكبة، ابتكر علماء جامعة سمارا طريقة جديدة، تتضمن تقسيم شبكية العين إلى قطاعات واستخدام الطريقة الرقمية في معالجة الصور وعلى ضوئها وضع الخطة المثالية لحرق الوذمة.

تقول البروفيسورة ناتاليا إلياسوفا، من قسم العلوم الالكترونية بجامعة سمارا، “تسمح نتائج هذه الدراسة بالحصول على إحصائيات جيدة عن نجاح عمليات علاج اعتلال شبكية العين السكري، وعلى ضوء ذلك سنضع نموذجا أوليا لخطة العلاج المقترحة قبل اجراء العملية مباشرة”.

هذا ويخطط الباحثون في المستقبل لاستخدام هذه الطريقة في مستشفيات العيون، حيث سيتمكن الأطباء من الاطلاع على خطة العلاج الموصى بها لعلاج اعتلال الشبكية السكري في الوقت الفعلي.