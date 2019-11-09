المملكة تزيح إيران من قائمة موردي “البولي إيثيلين” للصين

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ازاحت واردات البولي إيثيلين من المصانع السعودية للصين الواردات الإيرانية بعد تعثر صادرات إيران بسبب العقوبات الأميركية التي ضيقت الخناق على كافة موارد الطاقة من البلد الإرهابي الذي كان أكبر مورد للصين للبولي إيثيلين منخفض الكثافة، لتبقى المملكة العربية السعودية على رأس قائمة موردي البولي إيثيلين بأنواعه في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، حيث استوردت الصين أكثر كمية من البولي إيثيلين مرتفع الكثافة، ومنخفض الكثافة الخطي من السعودية.

وارتفعت واردات البولي إيثيلين مرتفع الكثافة، ومنخفض الكثافة الخطي، وغير الخطي من السعودية بنسبة 15 % و27 % و12 % على التوالي، مما رفع إجمالي واردات الصين من البولي إيثيلين إلى 2.9 مليون طن تقريبًا. في وقت تضخ المملكة أكبر الطاقات العالمية للبولي إيثيلين بقدرة أكثر من 10 ملايين طن متري سنوياً من عدة مصانع للبتروكيميائيات في المدن الصناعية الجبيل وينبع ورابغ، فيما تعد عملاقة الصناعة في العالم “سابك” ثالث أكبر منتج في العالم بطاقة أكثر من ثمانية مليون طن متري سنوياً تنتجها في شركاتها التابعة كيميا، وبتروكيميا، وشرق، والمتحدة، وكيان السعودية بالجبيل الصناعية، وينبت، وينساب في ينبع الصناعية.

في حين انخفضت واردات البولي إيثيلين مرتفع الكثافة، ومنخفض الكثافة الخطي من الولايات المتحدة حيث تكشف البيانات أن واردات الصين من المنتج الأول من الولايات المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من العام تراجعت بنسبة 80 % تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت واردات المنتج الأخر أيضًا بنسبة 57 %، مما يعكس عواقب الحرب التجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.

في وقت حققت إجمالي واردات البولي ايثيلين الصينية رقما قياسيا جديدا يقدر بطاقة 12 مليون طن في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 17.5 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي والحرب التجارية الطويلة مع الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى أن الطلب في البلاد على البولي إيثيلين يستمر في النمو بمعدل سريع إلى حد ما.

فيما استحوذ البولي إيثيلين مرتفع الكثافة على نصف إجمالي واردات البولي إيثيلين تقريبا حيث قفزت واردات الصين من نوع مرتفع الكثافة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 بنسبة 16.4 % عن العام السابق لتصل إلى ما يقرب من 6 ملايين طن، وهو ما يقرب من نصف واردات الصين الإجمالية من البولي إيثيلين.

كما ارتفعت واردات البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي بنسبة 20.5 % على أساس سنوي لتحقق 3.9 ملايين طن في الربع الأول من الربع الثالث من عام 2019 بينما ارتفعت واردات منخفض الكثافة غير الخطي بنسبة 16 % خلال نفس الفترة لتصل إلى حوالي 2.5 مليون طن.

في وقت يتساءل خبراء الصناعة عن أي مدى يمكن أن تبلغه واردات البولي إيثيلين وهل ستحقق رقما قياسيا جديدا بنهاية 2019. وبالنظر إلى الثلاثة أرباع الأولى من العام، من المحتمل جدًا أن تجدد الصين أرقامها القياسية لواردات البولي إيثيلين في نهاية العام. فعلى الرغم من أن بعض المحللين يواصلون معالجة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي للفترة المقبلة والحرب التجارية، تشهد الصين نموا مستمرا في طلبها على البولي إيثيلين.

وبالنظر لمتوسط أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي درجة الفلم فتم تقييمها عند 1010-1040 دولارًا للطن تكلفة وشحن الصين، بينما تم تقييم الأسعار القابلة للرسوم بمبلغ يتراوح بين 1020 و1050 دولارًا للطن تكلفة وشحن جنوب شرق آسيا. وكذلك الحال لمتوسط أسعار البولي إيثيلين مرتفع الكثافة الذي تم تقييمه بسعر 1070-1120 دولارًا للطن تخليص الصين، بينما استقر متوسط أسعار جنوب شرق أسيا عند 1060-1110 دولارا للطن تخليص نفس الإقليم.