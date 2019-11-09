احدث الأخبار

“كارثة صحية” تهدد لبنان.. والمستشفيات تغلق أبوابها ليوم
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية
منطقة المدينة المنورة
 الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم إلى سباق رئاسة أمريكا
أبرز المواد
 إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة
أبرز المواد
 “إنستغرام” يبدأ حجب “الإعجابات” في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 بدء فض “اعتصام السنك”.. والحكومة العراقية تتوعد المتظاهرين
أبرز المواد
 ثورة في الجو.. “ناسا” تكشف عن أول طائرة كهربائية
أبرز المواد
 سفارة المملكة في أستراليا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الحرائق في أستراليا
أبرز المواد
 واشنطن تسعى لاستعادة رفات جنودها القتلى في الصين
أبرز المواد
 علماء يحذرون من خطر طهو الطعام باستخدام ملاعق بلاستيكية
أبرز المواد
 المملكة تزيح إيران من قائمة موردي “البولي إيثيلين” للصين
أبرز المواد
 كشف خطر جديد لقلة الحركة
أبرز المواد
“كارثة صحية” تهدد لبنان.. والمستشفيات تغلق أبوابها ليوم

“كارثة صحية” تهدد لبنان.. والمستشفيات تغلق أبوابها ليوم

أبرز المواد
الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية

الأمير فيصل بن سلمان يرعى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية السكري السعودية الخيرية

منطقة المدينة المنورة
الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم إلى سباق رئاسة أمريكا

الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم إلى سباق رئاسة أمريكا

أبرز المواد
إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

أبرز المواد

ثورة في الجو.. “ناسا” تكشف عن أول طائرة كهربائية

ثورة في الجو.. “ناسا” تكشف عن أول طائرة كهربائية
http://almnatiq.net/?p=796230
المناطق - وكالات

خطت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) نحو إنجاز ثوري في عالم الطيران، عندما كشفت الجمعة عن أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا.

وعرضت “ناسا” طائرتها التجريبية من طراز “إكس 57 ماكسويل”، التي لا تزال قيد التطوير منذ عام 2015، وتبقى على بعد عام على الأقل من القيام برحلتها التجريبية الأولى.

لكن بعد ربط أكبر محركين من بين 14 محركا كهربائيا ستمد الطائرة بحركتها، تعتبر “ناسا” أن “إكس 57 ماكسويل” جاهزة لأول معاينة عامة لها.

وطورت الإدارة جهاز محاكاة تم إنشاؤه حديثا، ليسمح للمهندسين والطيارين بالتعرف على كيفية قيادة الطائرة، حتى مع بقائها قيد التطوير.

وتعد “إكس 57 ماكسويل” الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية على مدار عقود لأغراض عديدة، بما في ذلك “بيل إكس 1” التي تتخذ شكل الرصاصة وتكسر حاجز الصوت لأول مرة، وطائرة الصاروخ “إكس 15 نيل أرمسترونغ”.

وستكون الطائرة “إكس 57 ماكسويل” أول طائرة طيار تابعة لـ”ناسا” يتم تطويرها خلال عقدين.

وحسب برنت كوبلي، مدير مشروع مركز أرمسترونغ لأبحاث الطيران التابع لـ”ناسا”، فإن الطائرة ستمتلك أجنحة أصغر وأخف وزنا، وهي مزودة بـ14 محركا كهربائيا و10 دعائم رفع.

وأوضح كوبلي أنه “نظرا لأن أنظمة المحركات الكهربائية أصغر حجما، مع وجود أجزاء متحركة أقل، فإن الطائرة تتمتع بوزن أقل وصيانة أبسط، مما يتطلب طاقة أقل للطيران. وهي أيضا أكثر هدوءا من طائرات المحركات التقليدية”.

ويتمثل أحد التحديات التي تواجه تطوير الطائرة، تحسين تقنية البطارية لتخزين المزيد من الطاقة لتحلق لمسافات أطول، مع إعادة شحن أسرع.

ونظرا للقيود الحالية للبطارية، تم تصميم “إكس 57 ماكسويل” لاستخدامها في الرحلات الجوية قصيرة المدى، كطائرة أجرة أو طائرة لعدد صغير من الركاب.

روابط ذات صلة

“كارثة صحية” تهدد لبنان.. والمستشفيات تغلق أبوابها ليوم

“كارثة صحية” تهدد لبنان.. والمستشفيات تغلق أبوابها ليوم
الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم إلى سباق رئاسة أمريكا

الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم إلى سباق رئاسة أمريكا
إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

إيران.. قفزة كبيرة بأعداد ضحايا زلزال الجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*